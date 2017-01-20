Antalyaspor, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.



Süper Lig'de 25 puanla 7. sırada yer alan Antalyaspor, ligin 18. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana bütün oyuncular katıldı. Antrenman takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. Daha sonra ısınma ve açma germe hareketleri yapan oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmanı taktik maçla tamamladı. Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa, takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Osmanlıspor mücadelesinde forma giymesi zor gözüküyor.



Antalyaspor, başkent ekibi Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak, uçakla Ankara'ya hareket edecek. - ANTALYA