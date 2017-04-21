Antalyaspor ile Trabzonspor 42. Randevuda
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig’de 42, toplamda ise 62. kez karşı karşıya gelecekler.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 42, toplamda ise 62. kez karşı karşıya gelecekler.
Spor Toto Süper Lig'de 27 hafta sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 43 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, 28. haftada sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlılar ile bordo mavililer toplamda 62, Süper Lig'de ise 42. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 42. kez
Antalyaspor ile Trabzonspor bugüne kadar 61 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 12'si Spor Toto 2. Lig, 7'si Türkiye Kupası, 1'i hazırlık, 41'i de Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmalar.
Antalya'da galibiyetlerde Trabzonspor üstün
Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 61 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 32 maçta, kırmızı-beyazlı takım 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti. İki takım Spor Toto Süper Lig'de ise 41 kez karşılaştı. Lig'de oynanan 41 mücadele sonunda Antalyaspor 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 24 de yenilgi aldı.
En gollü maçta 7 gol
Kırmızı-beyazlılar ile bordo mavililer 1968-1969 yılında Spor Toto 2. Lig'de karşı karşıya gelirken, mücadeleden Karadeniz ekibi 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 61 mücadele de en farklı ve en çok golün atıldığı maç ise, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalya'da oynanan ve kırmızı-beyazlı takımın 7-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti. İki takım arasında en son oynanan maç ise ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve Antalyaspor'un 1-0 galip geldiği karşılaşmaydı. Antalyaspor, bu galibiyetle ilk kez Avni Aker Stadyumu'nda rakibine üstünlük sağlamış oldu.
Antalyaspor 7-0 Trabzonspor
13 Mayıs 2016 yılında Süper Toto Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u 7-0 mağlup etti. Antalya Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın golleri Ömer Şişmanoğlu (3), M'Billa (2), Charles ve Makoun'dan gelmişti. Öte yandan Antalyaspor, ligde ilk kez bir rakibini 7-0 mağlup ederken, Trabzonspor da lig tarihinde en farklı yenilgisini aldı. Bordo-mavililer, bundan önceki en farklı yenilgisini 20 Kasım 1993'te Beşiktaş karşısında 7-1'lik skorla almıştı.
"En fazla alınan skor 1-0"
Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım, 61 maç sonunda 13 kez 1-0'la mücadeleyi bitirdi. 7'şer defa 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 0-0'lık sonuç elde etti. 5'er maçta ise 3-0 ve 3-2'lik sonuç elde eden Antalyaspor ve bordo-mavililer, 4 kez de, 1-1'lik skorlar aldı. Bu iki ekip arasında oynanan diğer maçlarda ise 3 defa 3-1, 2'şer kez 2-2 ve 4-1, 1'er kez de 3-3, 4-0, 4-2, 5-1 ve 7-0'lık sonuçlar elde edildi.
Trabzonspor 103, Antalyaspor 56 gol attı
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 1968-1969 sezonundan bu yana oynanan 61 maçta atılan gollerde bordo-mavililerin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibiyle Antalyaspor arasında oynanan 61 maç sonunda iki takım toplamda 159 gol kaydetti. Atılan 159 golün 103'ünü Trabzonspor atarken, Akdeniz ekibi Antalyaspor ise 56 golle rakibine karşılık verdi.
Antalyaspor'da 4 oyuncu forma giyemeyecek
Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi sakatlıkları sakatlanan Brezilyalı Chico, Kenan Horic ve Emre Güral ile Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Deniz Kadah forma giyemeyecek.
3 oyuncu ceza sınırında
Kırmızı-beyazlı takımda 3 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Zeki Yıldırım, Mustafa El Kabir ve Yekta Kurtuluş Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasında deplasmanda oynanacak olan Adanaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecekler ve zorlu mücadelede forma giyemeyecekler.
Muhtemel 11
Antalyaspor - Trabzonspor arasında cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Kırmızı beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Ferhat, Celustka, Diego Angelo, Salih Dursun, Sakıb Aytaç, Sandro, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, M'billa, Samuel Eto'o." - ANTALYA