Antalyaspor-Göztepe: 27-33

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2. tur D Grubu'nda Göztepe, Antalyaspor'u 33-27 mağlup etti.



İzmir Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı da 16-12 sarı-kırmızılı ekip lehine bitti. Bu skorla Göztepe, grupta ikinci maçta ilk galibiyetini alırken, oynadığı 2 maçı da kaybeden Antalyaspor'un çeyrek final iddiası kalmadı. Grupta yarın saat 13.00'te Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor, saat 19.00'da ise Göztepe-Beşiktaş maçları oynanacak. - İzmir