Antalyaspor Eto'o'suz Çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.



Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yenen Antalyaspor, 18. haftada yine deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan çalışma koşuyla başladı. Daha sonra dörderli gruplara ayrılan kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da yapılan antrenmana izinli olan Samuel Eto'o katılmadı. Kamerunlu oyuncunun yarın yapılacak antrenmana katılacağı öğrenildi. Antalyaspor'da, Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa'da yapılan çalışmaya katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antalyaspor yarın Osmanlıspor maçının hazırlıklarını iki gruba ayrılarak sürdürecek. Kırmızı-beyazlılarda Gaziantepspor maçında ilk on birde oynayan oyuncular sabah saatlerinde antrenman yapacak. Diğer grup ise saat 15.00'de Kemerspor ile hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan Antalyaspor kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk de antrenmanı izlerken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile de bir süre sohbet etti. - ANTALYA