Antalyaspor, Emre Mor'un Menajeriyle Anlaştı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Mor için Antalyaspor'dan sürpriz bir atak geldi. Sezon başında da genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan, ancak başarılı olamayan Kırmızı-Beyazlıların Başkanı Ali Şafak Öztürk, bu kez transferde avantajlı duruma geçti.

"ÖNCELİK ANTALYA'NIN ELİNDE"

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'nin haberine göre; Başkan Öztürk'ün, 24 Mart'ta Türkiye ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma nedeniyle Antalya'ya gelen genç yıldızla kendi otelinde bir araya geldiği ortaya çıkarken, transfer için önceliğin de Antalyaspor'un eline geçtiği vurgulandı. Bir toplantı da yıldız futbolcunun Menajeri Muzzi Özcan ile yapan Başkan Öztürk'ün, transferde büyük yol kat ettiği belirtildi.

KARAR DORTMUND'DA

Görüşmelerin ardından Emre Mor'un Türkiye'ye transferinin gerçekleşmesi halinde adresinin Antalyaspor olacağı sözünün alındığına dikkat çekilirken, şimdi gözler Borussia Dortmund'un vereceği karara çevrildi. Alman temsilcisi, Milli futbolcuyu kiralama kararı alması halinde Kırmızı-Beyazlı kulüp, resmi transfer görüşmelerine başlayacak. Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

(Fanatik)