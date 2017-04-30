Antalyaspor'dan Gol Yağmuru
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 5-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı takım, puanını 46 yaparak Avrupa kupalarına katıma iddiasını sürdürdü. Ev sahibi takım 20 puanla ligin son sırasında kaldı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Turuncu beyazlı ekip ise, Ankara'da Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanada Adanaspor ike karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Maçtaki gol perdesini 22'de açıldı. Antalyaspor uzun süre sonra atağa çıktı. Ramon Motta'nın soldan ortasında Deniz Kadah kale önünde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.28'de Kamerunlı yıldız sahneye çıktı. Adanaspor, Magaye ile gole yaklaştı ancak Ferhat çıkardı. Sonrasında hızlı hücuma çıkan Antalyaspor'da Deniz Kadah'ın pasında topla buluşan Eto'o, topu sürdü, çerçeveyi görüp vurdu golünü attı: 0-2. 33'te ilk yarının skorunu belirleyen sayı geldi. Antalyaspor açıldı! Köşe vuruşunda kafayla indirilen topa sol ayağıyla vuruşunu yapan Eto'o, topu fileler ile buluşturdu: 0-3.
56'da hat-trick şov geldi. ntalyaspor atağında sağ kanattan gelen topu Charles'e bırakan Eto'o, atağın devamında topu önünde buldu ve vuruşunu gerçekleştirdi. Topu filelerle buluşturan Kamerunlu, kendisinin üç, takımının dördüncü golünü kaydetti: 0-4. 74'te izleyenler büyüleyen bir olay yaşandı. Antalyaspor'un yıldızı El Kabir, nefis bir gole imza attı. Sağ kanattan Celustka'nın içeri gönderdiği ortada El Kabir, harika bir röveşata golüne imza attı: 0-5.
85'te teselli golü geldi. Sol kanattan içeri gönderilen pasa hızla hareketlenen Roni, topa vuruşunu yaptı. Top son olarak Sakıb'a çarptı: 1-5. Maçın bitimine dakikalar kala Ahmet Bahçıvan uzaktan şutunu denedi, kaleciden dönen topu Ahmet Dereli tamamladı ve Adanaspor, farkı üçe indirdi: 5-2.
Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı takım, puanını 46 yaparak Avrupa kupalarına katıma iddiasını sürdürdü. Ev sahibi takım 20 puanla ligin son sırasında kaldı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Turuncu beyazlı ekip ise, Ankara'da Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.