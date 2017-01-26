Antalyaspor'dan Çocuklar İçin Kış Kampı

Antalyaspor Merkez Futbol Okullarının katılımıyla yetenekli futbolcu adaylarını gözlemleyebilmek için düzenlenen kış kampı etkinliklerinin 27-30 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.



Antalyaspor kulübü derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kundu'da bulunan bir otelde düzenlenecek kampa, 2002-2010 yılları arasında doğan 450 sporcu çocuk aileleriyle birlikte katılacak.



Kampta, yaş gruplarına göre sporculara fikstür hazırlanarak turnuvalar düzenlenirken, başarılı bir sporcu ve futbolcu için yapılması gereken çalışmalar, psikolojik yönden gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler, sporcuların doğru beslenme şartları konularında eğitim verilecek.