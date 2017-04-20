Antalyaspor'da Trabzonspor Maçının Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.



Süper Lig'de topladığı 43 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele verdiği Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi sahada takım kaptanı Samuel Eto'o ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Çalımbay gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından açma germe hareketleri ve ısınma hareketleri yapan oyuncular çalışmalarını 5'e 2 top kapma ile sürdürdü. Top kapma çalışması esnasında oyuncular birbirleriyle sık sık şakalaşırken neşeli oldukları gözlendi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları da takım top kapma çalışması gerçekleştirdiği esnada kendileri de 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman daha sonra bir süre yarı alanda taktik maç ile sürdü. Çalımbay, taktik maçı yarı alandan tam sahaya çevirdikten sonra oyuncularına bol bol ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kırmızı beyazlı takımın çalışmasında antrenmanın son bölümünde takım 2 gruba ayrılırken bir grup şut çalışması bir grup ise orta çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dinlenme koşusuyla sona erdi. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Chico, Emre Güral ve Kenan Horic antrenmana katılmadı.



Antalyaspor'un antrenmanını Başkan Ali Şafak Öztürk'de izledi. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA