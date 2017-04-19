Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Sakatlıkları süren Emre Güral ile Kenan Horic antrenmana katılmadı, Chico ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.



Isınma hareketleri ve 5'e 2 oyundan sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarım sahada taktik çalışma yaptı.



Antrenman, Trabzonspor maçı oyun taktiklerinin denendiği tam sahadaki çift kale maç ile sona erdi.