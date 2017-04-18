Antalyaspor'da Trabzonspor Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan Antalyaspor hazırlıklarına devam etti.



Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Trabzonspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam etti. Antalyaspor, haftanın ikinci antrenmanına düz koşu ile başlayıp beşe iki ile devam etti. Daha sonra istasyonda çabukluk-koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale taktik çalışması ile sona erdi. Sakatlıkları süren Emre Güral ile Kenan Horic antrenmana katılmazken, Chico takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



Pehlivanlardan baklava



Hafta sonu Döşemealtı Belediyesi'nin düzenleyeceği yağlı güreşlerde çayıra çıkacak olan başpehlivanlar Orhan Okulu, Serkan Serttürk, Ali Yanatma, Ali Altun, İsmail Koç, başaltında güreşen Okan Acar, Kırkgöz Döşemealtı Spor Kulübü'nün güreş antrenörü Kemal Yılmaz ve Döşemealtı Belediyesi'nin meclis üyelerinden Ramazan Bahsi ile birlikte Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek antrenmanı izledi.



Antrenman bitiminde Antalyasporlu futbolculara baklava ikram edip Trabzonspor maçı için başarı dileklerinde bulunan pehlivanlar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolculara 23 Nisan Pazar günü yapılacak 12. Geleneksel Döşemealtı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti. - ANTALYA