Antalyaspor'da Sarı Saç Modası

ANTALYASPOR'da Danilo'yla başlayan sarı saç modasına Sandro, Charles, El Kabir de katıldı. Yanları kazılmış sarıya boyalı saçlarıyla dikkati çeken 4 futbolcu, antrenman sonrası birlikte resim çektirdi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Ligin 20'nci haftasında geecek hafta Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacak kırmızı beyazılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, kondisyon, top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla tamamlanan antrenmanda teknik direktör Çalımbay, oyuncularına sık sık uyarıda bulundu. Motta ile kaleci Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı. Afrika Uluslar Kupası final etkinliği için FIFA'nın davetlisi olarak Gabon'a giden Samuel Eto'o antrenmana katılmadı.



ANTALYASPOR 2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK



Antalyaspor, yarın saat 13.00'da Atilla V.Konuk Tesisleri'nde Almanya Bölgesel Lig takımlarından Waldhof Mannheim ile pazar günü de Belek'teki Regnum Carya sahasında saat 15.00'da Sırbistan Süper Lig takımı Radnicki Nis ile hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, her 2 maça da farklı kadro çıkaracak. Maç oynamayacak olan gruptaki futbolcular, saat 10.00'da tesislerde antrenman yapacak.



- Antalya