Antalyaspor'da Osmanlıspor Mesaisi Devam Ediyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Osmanlıspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.



Süper Lig'de 25 puanla 7. sırada yer alan Antalyaspor, 18. haftada pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenmanda dün Kemerspor 2003 ile oynanan antrenman maçında görev yapan oyuncular yan sahada takımdan ayrı çalıştı. Antrenman koşuyla başladı. Daha sonra ısınma ve açma germe hareketleri yapan oyuncular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmana pas çalışmasıyla devam ederken, antrenman 5'e 5 maçla sona erdi. 90 dakika süren antrenmanda 5'e 5 maçta gol yiyen takımın oyuncuları şınav ve mekik cezası aldı. Antalyaspor'un Kamerunlu oyuncusu Samuel Eto'o, yapılan maçta hırsı ve attığı gollerle göz doldurdu.



Gaziantepspor maçında kasığından sakatlanan M'billa antrenmana katılmazken, yan sahada koşu yaptı. Kamerunlu oyuncunun yarın takımla çalışmaya katılacağı ve durumuna bakılacağı öğrenilirken, Osmanlıspor maçında forma giymesi zor görünüyor.



Öte yandan antrenmanın tamamlanmasının ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları minyatür kale maç yaptı. Mücadelede 5-3 geriye düşen Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımı maçtan 6-5 galip ayrılan taraf oldu.



Antalyaspor, başkent ekibi Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA