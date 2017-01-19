Antalyaspor'da Osmanlıspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor ile 22 Ocak Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, 3. Lig'de mücadele eden Kemerspor 2003 takımıyla dün oynanan hazırlık maçında yer alan futbolcular ayrı sahada düz koşu yaparken sakatlığı devam eden Mbilla antrenmana katılmadı.



Koşu ile başlayan antrenman, ısınma, pas, top kapma ve şut çalışmasının ardından yarım sahada 5'e 5 yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Maç sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın oyunu sık sık durdurarak uyarılarda bulunduğu görüldü.