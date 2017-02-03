Antalyaspor'da Neşeli Antrenman

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda Eto'o, FIFA'nın davetlisi olarak Afrika Uluslar Kupası'nın final maçı programına katıldığı için antrenmanda yer almadı.
Süper Lig'de 31 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.. Kırmızı-beyazlı takımda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma ile açma germe hareketleri yapan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasını gerçekleştirdiler. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da yapılan çalışma taktik maçla sona erdi. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli oldukları da gözlerden kaçmadı. Kırmızı-beyazlı takımda Alanyaspor maçında omuzu çıkan Ramon Motta ile yaklaşık 2 hafta önce antrenmanda sakatlanan kaleci Ahmet Özden takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
"Eto'o Afrika Uluslar Kupası finaline gitti"
Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o, FIFA'nın davetlisi olarak Afrika Uluslar Kupası'nın final maçı programına katıldığı için antrenmanda yer almadı. Eto'o, pazartesi günü gelerek takımla birlikte Konyaspor maçının hazırlıklarına katılacak.
"Danilo'dan sonra bir sarı saçlı daha"
Öte yandan kırmızı-beyazlılarda Danilo'dan esinlenerek saçlarını sarı renge boyatanlara Sandro ve Charles'tan sonra Mustafa El Kabir de eklendi. Antrenmanı takip eden foto muhabirlerinin isteği üzerine objektiflere poz veren 4 futbolcu, "Biz takımın mafyasıyız" diyerek espri yaptılar.
"2 hazırlık maçı"
Alanyaspor maçı sorası 4 gün izin yapan ve perşembe akşamı toplanarak çalışmalara başlayan Akdeniz ekibi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için lige verilen arayı 2 hazırlık maçı ile değerlendirecek. Antalyaspor, cumartesi günü Almanya Bölgesel Lig takımlarından Waldhof Mannheim ile pazar günü de Sırbistan Süper Lig takımı Radnicki Nis ile hazırlık maçı oynayacak. Waldhof Mannheim ile oynanacak hazırlık maçı cumartesi günü saat 13.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Rednicki Nis ile oynanacak hazırlık maçı da pazar günü Belek'teki Regnum Carya'nın sahasında 15.00'te başlayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, her iki maça da farklı kadro ile çıkması bekleniyor. Maç oynamayacak olan gruptaki futbolcular, sabah 10.00'da tesislerde antrenman yapacak. - ANTALYA
Antalyaspor'da Neşeli Antrenman
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda Eto'o, FIFA'nın davetlisi olarak Afrika Uluslar Kupası'nın final maçı programına katıldığı için antrenmanda yer almadı.