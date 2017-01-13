Antalyaspor'da Gaziantepspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor, Gaziantespor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla kısa süre görüştü.



Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasının yapıldığı idman, çift kale maç ve hücum organizasyonları ile sona erdi.



Çalışmayı sık sık durduran Çalımbay, oyuncularına uyarılarda bulundu. Neşeli geçen antrenmanda Samuel Eto'o ve yeni transfer Sandro Ranieri hırslarıyla dikkati çekti.