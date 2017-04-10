Antalyaspor'da Futbolculara Üç Gün İzin

Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor'da futbolculara üç gün izin verildiği bildirildi.



Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekibe, üç gün izin verildi.



Kırmızı-beyazlılar, haftanın ilk çalışmasını çarşamba günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirecek.



Antalyaspor, halk oylaması nedeniyle lige verilen arada ise 15 Nisan'da hazırlık maçı yapacak.