Antalyaspor'da Adanaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı.



Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasından sonra iki gruba ayrılan futbolcular, taktik çalışma yaptı.



Futbolcuları zaman zaman daha istekli olmaları konusunda uyaran Çalımbay, Sandro ile sahada özel bir görüşme gerçekleştirdi.



Sakatlığı süren Emre Güral antrenmana katılmazken, Kenan Horic ve Chico ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.



Antalyaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.