Antalyaspor'da Adanaspor Hazırlıkları Sürüyor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Hafta sonu deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını taktik çalışma yaparak sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlıkları süren Emre Güral ile Kenan Horic ve bir toplantıya konuk olarak katılan Samuel Eto'o katılmadı. Sakatlığı geçen Chico da 27 gün aradan sonra takımla antrenmana çıktı. Düz koşu ve 5'e 2 oyunundan sonra takım iki gruba ayrıldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, gruplara dönüşümlü olarak dar alanda taktik çalışması yaptırdı. Çalımbay, gol yiyen takımın oyuncularına da 25'er şınav cezası verdi. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. - ANTALYA