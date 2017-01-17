Antalyaspor Basketbolda Destek Bekliyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Antalyaspor'un şube başkanı Güray Kanan, şehrin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Kanan, Hasan Subaşı Tesisleri'nde genel menajer Doğan Hakyemez ve antrenör Alaeddin Yakan ile düzenlediği basın toplantısında, basketbolda önemli bir iş yaptıklarını, şehrin birlik olarak hedefe yönelmesi gerektiğini ifade etti.



Bir takımın altyapısının çok önemli olduğunu ancak altyapının bir anda oluşmadığını belirten Kanan, bunun için temeli kurmaya çalıştıklarını vurguladı.



Bu sene şampiyon olarak bir üst lige çıkacaklarına inandığını dile getiren Kanan, "Taraftarlarımızı maçlara çekerek karşılaşmaların şölen olmasını istiyoruz. Tüm şehrin Antalyaspor basketbol takımına sahip çıkması lazım. Eğer birlik olursak başarılı oluruz." diye konuştu.



Kanan, Antalya'nın basketbola biraz daha alıştırılması gerektiğinin altını çizerek, bunun için 15 Şubat'tan itibaren Antalya Basketbol Spor Okulları'nı açacaklarını kaydetti.



Yakan: "Takımın ayakları yerde, uçmuyoruz"



Genel menajer Doğan Hakyemez ise sadece A takımı şampiyon yapmak için uğraşmadıklarını, aynı zamanda altyapıyı da oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Spor okulları açarak 5 senede Antalyaspor'un altyapısını tamamen oluşturmuş olacaklarını anlatan Hakyemez, "Bizim için önemli olan altyapıdaki gençlerin A takıma kazandırılması ve burada da şampiyon olmalarıdır. Bu konudaki çalışmalarımız çok başarılı gidiyor." dedi.



Antrenör Alaeddin Yakan ise üç günde kurulan bir takımın, çok yoğun bir çalışmayla ligde 11 maçta 11 galibiyet aldığını, kendileri için play-off'lara kalmanın önemli olduğu belirtti.



Yakan, karşılaşmaları farklı skorlarla kazandıkları için ligdeki diğer takımların güçsüz gibi algılandığını, oysa ki takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu ifade ederek, "Takımın ayakları yerde, uçmuyoruz. Antalyaspor'u olması gereken yere şampiyon olarak çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.



Toplantıya, Antalyaspor Kulübü'nün şubeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Akdağ ile Antalyaspor Basketbol Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Kilit de katıldı.