Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Hedefimiz Kesinlikle Avrupa"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Trabzonspor'la oynayacakları maçın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, "Hedefimiz kesinlikle Avrupa'ya gitmek ve bu da çok önemli bir dönemeç" dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana kırmızı-beyazlılar koşu ve ısınmayla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışmasının ardından maç yaptı. Çift kale maçta, Rıza Çalımbay futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Antrenman, hücum ve savunma oyuncularını ayrı taktik çalışmasıyla sona erdi.



"ÖNEMLİ DÖNEMEÇ"



Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Trabzonspor maçının kendileri açısından önemine işaret etti.



Antalyaspor ve Trabzonspor'un ligde sonradan çıkış yakaladığını hatırlatan Öztürk, "İki takım da ligin sonralarında forma giren önemli takımlar. Trabzonspor'u takdir etmek lazım. Biz de elimizden gelin yaptık. İki takım da Avrupa'ya gitmek istiyor. Avrupa mücadelesinde iki takım için önemli dönemeç. Her türlü iki takım da kazanmaya çalışacaktır" dedi.



"7 MAÇ 21 PUAN VAR"



Antalyaspor'un hedeflerinden bahseden Öztürk, şöyle konuştu: "Hedefimiz kesinlikle Avrupa'ya gitmek ve bu da çok önemli bir dönemeç. Bundan sonraki maçları unutmamak lazım. 7 maç ve 21 puan var. Bunlardan maksimum puan alan takım Avrupa hayalini gerçekleştirecek. Düşme potasından geldik. Takımın bundan sonra benden başlayarak, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve taraftara kadar kazanan kafa yapısına ulaşması lazım. Gençlerbirliği deplasmanında da galip gelebilmemiz lazımdı. Bundan sonraki 7 maçta maksimum geri dönüş almamız lazım."



İKİ OFANSİF FUTBOLCU



Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başladıklarından da bahseden Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda oyuncu alacaklarını söyledi. Antalyaspor'un Emre Mor'u transfer etme isteğinin hatırlatılması üzerine Öztürk, futbolcu ismi vermek istemediğini ancak üst düzey iki futbolcunun takıma lazım olduğunu dile getirdi. Gelecek sezon hedefleri açısından takımı güçlendirecek transferler yapacaklarını anlatan Öztürk, "Ofansif tarafta iki oyuncu kafamızda var. Belki 10 numara pozisyonunda, kanatta da oyuncu olabilir. Bunlar şu anki takımı güçlendirmek için. Şu anda takım güçlü, Avrupa kupalarına kalırsak sene de Avrupa hedefimiz olacak ve üst sıralarda olacağız. Buna bağlı olarak üst düzey transfere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"SENEYE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ"



Eto'o'nun takımdaki geleceği hakkında soruya ise Öztürk, "Takım kaptanımız ve performansından da memnunuz. Kesinlikle bizimle kalmasını isteriz. 1 sene daha kontratı devam ediyor" diye cevap verdi.



Öztürk, Antalyaspor'da forma giyen futbolculara yönelik kendilerine gelmiş teklifin olmadığını da söyledi. Sezon başında göreve geldiğinde başkanlığının ikinci senesinde şampiyonluğa oynama hedefi açıkladığını hatırlatan Öztürk, "Biz seneye şampiyonluğa oynayacağız. Teknik ekip, futbolcular, yönetim, taraftarın da bunun bilincinde olması lazım. Bunun motivasyon şeklinde bize fayda sağlaması lazım" diye konuştu.



Öztürk, Trabzonspor maçında taraftarın tribünü doldurarak takımı 90 dakika tezahüratlarıyla desteklemesi çağrısı yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Takımın antrenmanından görüntü



-Hocaların antrenman yaparken görüntüsü



-Takımın çift kale maçından görüntü



-Kalecilerin antrenmanından görüntü



-Başkan Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları



Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,