Antalyaspor Başkanı Öztürk: Açılışta Yaptığımız Spontane Gelişti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun takımda kalması ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bu kararın tesislerin açılışında yapılmasının orada bulunan Fikret Orman'a karşı yapılan bir şey olmadığını söyledi.

İşte Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları;

"Dün tesisimizin açılışı vardı, öncesinde Eto'o ile konuştuk. Spontane gelişen bir şey oldu. Konuşunca kalmak istediğini gördük, burada açıklayalım dedik. Eto'o ile ciddi şekilde ilgilenen 3 kulüp vardı. Biz burada hiçbir kulübü hedef almadık. Bizim art niyetli düşüncemiz kesinlikle olmaz. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan teklif geldi. En ciddi teklif Başakşehir'den geldi. bir art niyetimiz olsa, Başakşehir ile anlaşırız."

"BİZ 3 KULÜBE DE SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ DEDİK"

"Biz 3 kulübe de satmayı düşünmüyoruz, ama çok iyi bir teklif gelirse, değerlendiririz dedik. Orada da çok spontane gelişti. Orada belediye başkanımızın, valimizin olması nedeniyle değerlendirelim dedik. Bir oyuncu alınmıyorsa, alınmıyor. Bir oyuncu için neden bu kadar şartlandığını anlamıyorum. Bir haftadır 'Eto'o bitti, netleşecek" şöyle böyle. Bir haftadır böyle haberler çıkarıldı. Beşiktaş başkanı da herhalde baskı altında kaldı. O açılışa tüm spor başkanları davet edilmişti. Sadece onların olması ve televizyonda onların olması. İşimiz yok onları zoomlayın mı diyeceğiz"