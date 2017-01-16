Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Bu sezonda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Avrupa hedefimiz bu sene kolay değil. Böylesi çok büyük beklentiye girmek bence doğru değil. Bu takım 10 haftaya bakıldığında en formda takımdır" dedi.



Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yenen Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürk, bu sezon ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve Avrupa hedefinin bu sene kolay olmadığını söyledi.



"İkinci yarıya güzel bir başlangıç oldu"



İkinci yarıya Gaziantepspor galibiyetiyle başladıklarını belirten Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "İkinci yarıya böyle iyi bir skorla başlamak güzel oldu. Rakibimiz Gaziantepspor için de çok önemli bir maçtı. Sonuçta yeni stadyumlarının açılış maçıydı. Çok mutluyuz, ikinci devrede performansımız böyle güçlenerek devam edecektir. İlk yarıda bıraktığımız şekilde devam etmesini istiyorduk. Şu anda bıraktığımızdan daha güçlü devam edebileceğimizi gördük. İnşallah bu böyle devam edecektir. Daha yolun başındayız, bir şey görünmüş değil. Takım göstereceği performansla daha da yukarılara çıkabileceği gibi daha da aşağılara düşebilir. Bizim için önemli olan böyle iyi gitmesi. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.



"Çok büyük beklentiye girmek doğru değil"



Bu sezon çok büyük beklentiye girmek istemediklerini söyleyen Öztürk, "Sezon başından beri söylediğimiz gibi biz bu sezon çok büyük hedefler kurmak istemiyoruz. Bu sene başarı için alt yapıyı oturtma senemiz. Bunu en iyi şekilde yapacağız. Elimizden geldiği kadar üst sıraları zorlamaya çalışacağız. Bunun için de yaptığımız transferlerde bu yolda yaptığımız transferler. Gelecek seneyi düşünerek yaptığımız hamleler. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Avrupa hedefimiz bu sene kolay değil. Çünkü beşinci sırada olma ve kupanın galibinin kim olacağı önemli. Böylesi çok büyük beklentiye girmek bence doğru değil. Bu takım 10 haftaya bakıldığında en formda takımdır. Bu böyle devam ettiği sürece başarı seviyesi de gelecek seneye alışma olarak en iyi alt yapıyı oluşturmuş olacağız" diye konuştu.



"Transfer stratejimiz uzun boylu ve yapılı oyuncu almak"



17 hafta sonra ilk kez 3 gol attıklarını dile getiren Ali Şafak Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu durum çok önemliydi. Daha önce kazandığımız maçların hepsinde bir farklı galibiyetler almıştık. Burada biraz daha rahat olmamız ve takımın duran toplardan gol bulması önemli. Biz transfer stratejimizde biraz daha yapılı uzun boylu oyunculara yöneliyoruz. Sandro ve Salih transferinde de bunu öne çıkarmaya çalıştık. Duran toplardan hem savunma hem de skor anlamında bir yerlerde olsun takım. Bunun da etkilerini görmeye başladık. Kırılma noktalarında duran toplar çok işimize yaradı. İnşallah bunu sezon içerisinde daha iyi göreceğiz."



"İki transfer yapacağız biri kesinlikle kanat oyuncusu olacak"



İki transfer daha yapmayı düşündüklerini belirten Başkan Öztürk şunları söyledi: "İki transfer daha yapmayı düşünüyoruz ama takımın dengesini de çok bozmak istemiyoruz. İyi bir takımımız var. 1 tane transfere kesin gözüyle bakıyoruz. Diğer transfere de duruma göre bakacağız. Yarıda transfer yapmak kolay olmuyor. İstenen fiyatlarda astronomik rakamları bulabiliyorlar. Takımlar güç kaybetmemek için çok yüksek fiyatlar veriyorlar. Ondan dolayı bakacağız. Bir transfer kesin düşünüyoruz. Bu da kesinlikle kanat oyuncusu olacak."



"Beşiktaş'tan oyuncu almayacağız"



Beşiktaş'tan oyuncu almayacaklarını da sözlerine ekleyen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Beşiktaş'tan oyuncu almayacağız. Yani biz oradan ilgilendiğimiz oyunculardan çok pozitif bir geri dönüş almayınca vazgeçtik. Bu kulüp çok büyük yerlere gelecek. Antalyaspor özel bir kulüp. Biz gelmek ve oynamak isteyen oyuncularla bu kulüpte olmak isteriz. Yoksa öyle bizi küçük gören ya da basamak olarak gören oyuncularla bizim de yolumuz düşsün istemeyiz. Oyuncular Antalyaspor için özellikle tekrar düşünmeliler. Çok güzel bir şehir var ortada. Çok güzel bir kulüp var. Biz yönetim olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, maaş ve primler konusunda olsun. Oyunculara ve teknik heyete destek oluyoruz. Şu anda da dünyanın en güzel tesislerinden birine sahibiz. Bu kulüp özel bir kulüp ve oyuncuların da bunun farkında olması lazım. Sadece Antalyaspor'daki oyuncular değil, tüm Türkiye'deki oyuncuların bunun farkında olması lazım. Sandro, transferini yaptık oyuncu tesisleri görünce ağzı yere düştü. Böyle bir şey olunca Türkiye'deki oyuncu yok şöyle böyle diyebiliyor. Bu kulüp değerli bir kulüp onun farkında olsunlar" dedi.



"Osmanlıspor maçından galip geleceğiz"



Bir sonraki hafta oynayacakları Osmanlıspor mücadelesinin üst sıraları zorlama maçlarından biri olacağını ifade eden Başkan Ali Şafak Öztürk, "Üst sıraları biraz daha zorlama maçlarından bir tanesi olacak. Önemli bir maç, elimizden geleni yapacağız. Onlar da bir taraftan Avrupa Kupaları'nda performans sergiliyor. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Biz yine maçta galip gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Galibiyetlerden sonra uçakta prim stresi oluşmaya başladı"



Galibiyetten sonra prim stresinin oluştuğunu söyleyen Öztürk, "Takım yeter ki her maç galip gelsin. Burada verdiğimiz primler bazı kişiler tarafından konuşuldu ama bu primlerin takımın birlikte ve birleştirmedeki önemi de çok büyüktür. Sıkıntılı dönemlerde. Bu maçta uçakta prim arttırmayı düşünmüyorum. Ama uçakta ne olur bilmiyorum, bakacağız. Şunu da unutmayalım, maaşını ödemeyin oyuncunun ama primi yüksek tutun çok büyük şeyler olabiliyor performans olarak" şeklinde konuştu.



"Rıza hoca ve ekibinde başarıya gitme potansiyeli var"



Teknik Direktör Morais'in gönderilmesinden sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay'ın ne gibi değişiklikler yaptığı sorusuna ise Ali Şafak Öztürk şöyle cevap verdi: "Orada hocanın bakış açısından fark vardı. Takımında iç dengelerinde bazı sorunlar olmuştu bizden önceki dönemde. Oyuncularla hoca arasında belirli bir şeyler olmuştu. Biz biraz yıpranmış bir yapıya gelmiştik. İlk başta da onu yürütmeye çalıştık. Baktık ki olmuyor, radikal bir karar almamız gerekiyordu. Ona da en doğru olanın Rıza Çalımbay olduğuna karar verdik. Disiplinli, işini düzgün yapan ve başarıya ulaşmış bir hocayla olacağına karar verdik. Biz de baya bir zorladık rıza hocayı getirmek için, kendisini de gösteriyor sağ olsun hocamız. Biz ona inanıyoruz. Bundan sonra ileriye bakmamız lazım. Biz Rıza hoca ve ekibinde başarıya gitme potansiyeli ve istek kesinlikle var." - ANTALYA