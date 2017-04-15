Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-3 (Hazırlık Maçı)





SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildi.



Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen iki Antalya takımı Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında karşılaştı. Serik İlçesi'ne bağlı Sentido Zeynep Resort Otel sahasında oynanan karşılaşmayı Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik ve eski futbolcu Necati Ateş de takip etti.



Sentino Zeynep Otel'in sahasında oynanan maçta Antalyaspor'dan Samuel Eto'o, El Kebir, Celustka ve Chico, Aytemiz Alanyaspor'da ise Haydar Yılmaz, Lazic ve Tzavellas forma giymedi.



Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında korner atışında kaleciden dönen topu Vagner Love tamamladı: 0-1. 21'inci dakikada Vagner Love'un vuruşunda top kaleciden döndü, topu önünde bulan Emre Akbaba kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Vagner Love gole çevirdi: 0-2. Karşılaşmanın 45'inci dakikasında Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında Fernandes ceza sahası içerisinde topu kafayla kale alanına çevirdi. Vagner Love yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 0-3. Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



82'nci dakikada M'Billa'nın pasında topla buluşan Deniz Kadah topu filelere gönderdi: 1-3. Karşılaşma bu skorla sona erdi.



- Antalya