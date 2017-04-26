Antalyaspor Asbaşkanı Terzioğlu: "Avrupa Hedefimiz Sürüyor"

ANTALYASPOR Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Toto Süper Lig 29'uncu haftasında deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacaklarını belirtirken Avrupa hedefinden vazgeçmediklerini söyledi.



Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Adanaspor deplasmanından galip gelerek Trabzon yenilgisini telafi etmeyi amaçladıklarını vurgularken şöyle dedi:



"Avrupa hedefinde yürümek istiyoruz. Trabzonspor maçını kazanmak için sahaya çıktık ama istediğimiz gibi olmadı. Trabzonspor yakaladığı pozisyonları değerlendirdi ve karşılaşmayı 3- 0 kazandı. Şimdi rotamız Adanaspor. Bütün maçlarımız final maçı gibi. Galibiyet için, 3 puan hedefiyle Adana'ya gideceğiz."



HAKEMİN PUANI



Trabzonspor karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçta hatayar yaptığını vurgulayan Bora Terzioğlu, "Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlere verdiği puanları açıklamak gibi bir uygulaması yok. Maçı 3- 0 kaybettik. Kaybetmemizi kesinlikle hakem hatalarına bağlamayız. Trabzonspor güzel oynadı ve kendilerini kutluyoruz. Ancak maçta akıllarda kalan 3 pozisyon var. Biri rakip kalecinin topu elle alması. Görüntülerde net şekilde görülüyor. Eto'o net gol pozisyonunda. Hadi hakem şansı diyelim. İkinci pozisyonda da kaleci topa elle müdahale ediyor. Ancak hakem bunu da değerlendirmedi. Diyelim ki avantaja bıraktı. Fakat sonrasında oyun durduğunda müeyyide uygulayabilirdi ama bunu da yapmadı. Yine Yekta'nın pozisyonu çok net penaltıydı. Rakip oyuncunun topla alakası yok ve Yekta'nın ayağına müdahalesi söz konusu. Bizce penaltıydı. Yine Serdar Özkan'ın ceza sahasına girerken düşürüldüğü pozisyon var. Hakem açısından süzülmesi, karar verilmesi kolay bir pozisyondu. Çok yakındı hakem ve görmezden geldi."



Terzioğlu, Antalyaspor olarak hakem hatalarıyla değil, mücadelesi, futbolu, başarısıyla gündeme gelmek istediklerini, ancak bu hataları da konuşacaklarını ifade etti. Video hakem uygulamasının da gündemde olduğunu hatırlatan Terzioğlu, bir an önce uygulanmaya konulması gerektiğini söyledi. Terzioğlu, Adanaspor deplasmanından sonra iç sahada Başakşehir'le karşılaşacaklarını da hatırlatırken de şöyle konuştu:



"Futbol taraftarlarla güzel. Son maçımızı 18 bin taraftar izledi. Bu Antalyaspor'un Trabzonspor'la oynadığı maçlarda rekor bir sayı. Taraftarımızın maça gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve karşılığını da alıyoruz. Taraftarımızı Başakşehir maçında da tribünde görmek istiyoruz."



- Antalya