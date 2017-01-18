Antalyaspor, Antrenman Maçında Kemerspor 2003'ü Yendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, günün ikinci çalışmasında antrenman maçında 3. Lig takımlarından Kemerspor 2003'ü 4-1 mağlup etti.



Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantepspor'u 3-0 yenen Antalyaspor, 18. haftada oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıkları kapsamında 3. Lig ekiplerinden Kemerspor 2003 ile antrenman maçı yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki tribünlü sahada oynanan maçı Antalyaspor 4-1 kazandı. Kırmızı-beyazlılar çift kale antrenman maçına fazla forma şansı giyemeyen oyuncular oynadı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da yeni transferler Salih Dursun ve Sandro ilk kez forma giydi. Antalyaspor'un gollerini 1. dakikada Rennie, 35. dakikada Motta, 43 ve 60. dakikalarda Emre Güral kaydetti. Kemerspor 2003'ün tek golünü ise 88. dakikada penaltıdan Selçuk Çınar attı. Oynanan antrenman maçını Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yöneticiler, Kemerspor 2003 Başkanı Mustafa Minta ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'de tribünden izledi. - ANTALYA