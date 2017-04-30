Antalyaspor, Adanaspor'u 5-2 Yendi

Süper Lig'de Akdeniz derbisinde Antalyaspor deplasmanda Adanaspor'u 5-2 mağlup etti.

Adanaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi taraftarın alınmadığı karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Antalyaspor aldığı farklı galibiyetle yeniden Avrupa için ümitlendi.

ETO'O HAT-TRICK YAPTI

Konuk takıma farkı getiren golleri 22. dakikada Deniz Kadah, 75. dakikada Moestafa El Kabir ile 28., 33. ve 56. dakikalarda Eto'o kaydetti. Bu arada Kamerunlu yıldız Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Ev sahibi takımın golleri ise 85. dakikada Roni ve 90. dakikada Ahmet Dereli'den geldi.

ADANASPOR 20 PUANDA KALDI

Bu galibiyetle 46 puana çıkan Antalyaspor 5. sıradaki Trabzonspor ile olan farkı ikiye düşürdü. Süper Lig'de kalma şansını mucizelere bırakan Adanaspor ise 20 puanda kaldı.