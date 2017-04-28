Antalyaspor'a Bir Dünya Yıldızı Daha!

Bu doğrultuda yönetimden aldığı yetkiyle düğmeye basan tecrübeli hoca, flaş bir ismi takımına kazandırmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre Shangai Shipg'de forma giyen Asamoah Gyan'la Akdeniz ekibi arasında söz kesildi.



Çin'den ayrılacak olan 32 yaşındaki futbolcunun menaceriyle yapılan görüşmede tarafların el sıkıştığı bildirildi. Eto'o'ya iyi bir alternatif kazandırmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar'ın bu yüzden Gyan için devreye girdiği öğrenilirken oyuncunun maliyetinin de 1 milyon Euro'yu aşmayacağı ifade edildi. Çalımbay, orta saha için de Kasımpaşa'da kontratı sona erecek olan Andre Castro için yönetime rapor sundu.



(Fanatik)