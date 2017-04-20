Antalyalı Pehlivanların, Kırkpınar'da Altın Kemer Hedefi

Antalyalı pehlivanlar, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri Antalya'ya getirmeyi hedefliyor.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, bir restoranda Antalyalı pehlivanlarla düzenlediği basın toplantısında, kentte sezonun ilk yağlı güreşlerini 23 Nisan Pazar günü ilçelerinde yapacaklarını söyledi. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek Döşemealtı Yağlı Güreşleri'ne 54'ü başpehlivan yaklaşık 800 güreşçinin katılacağını belirten Genç, şöyle konuştu:



"Amacımız, ata sporumuzu yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu düşünceler doğrultusunda Döşemealtı Belediyesi olarak çıtayı biraz daha yükseltmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla Kırkgöz Döşemealtı Gençlik ve Spor Kulübümüzü kurduk. Güreş, bisiklet ve futbol branşlarında 200'ün üzerinde lisanslı sporcumuz bulunmaktadır."



Genç, 10-16 Temmuz'da Edirne'de 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, altın kemeri Antalya'ya yeniden getirmeyi planladıklarını dile getirdi. Başkan Genç, "Geçtiğimiz sezon yol kazasına uğradık, altın kemeri alamadık. İnşallah bu sezon altın kemeri alacağız." dedi.



Toplantıya katılan başpehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil ise yıllardır Döşemealtı Yağlı Güreşleri'ne katıldıklarını kaydetti.



Güreşseverleri hafta sonu Döşemealtı'na davet eden Mehmet Yeşil Yeşil, "Güreşseverler, geçen yıl Döşemealtı Güreşleri'nin sezona damga vuran güreşlerin başında geldiğini bize aktardı. Geçen senenin üzerine koyup, güreşseverlerin Döşemealtı Yağlı Güreşleri'nde güzel bir gün geçirmelerini hedefliyoruz. Tüm pehlivan kardeşlerime hayırlı sezonlar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.



655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final mücadelesinde Recep Kara'ya yenilen Mehmet Yeşil Yeşil, Antalyalı pehlivanların Kırkpınar Yağlı Güreşleri hedefine ilişkin soru üzerine, "Kırkpınar'ın hedefi ortak, altın kemeri Antalya'ya getirmek." dedi.



Ali Gürbüz ise 12. Döşemealtı Güreşleri'nin sezonun ilk büyük yağlı güreşi olacağını vurguladı. Kendisinin ve çoğu arkadaşının sezonu bu organizasyonla açacağına dikkati çeken Gürbüz, "Amacımız, tüm seyircilere güzel güreşler izlettirmek." şeklinde konuştu.



Güreş sporuna desteklerinden dolayı Başkan Genç'e teşekkür eden Orhan Okulu da tüm pehlivanlara iyi sezon geçirme temennisinde bulundu.