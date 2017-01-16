Antalyalı Hawking' Ersin

Antalya'da kas hastası olan ve 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 23 yaşındaki Muammer Ersin Çelik, ALS hastası fizik profesörü Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı. Kas hastası Ersin Çelik, 17 yaşına geldiğinde tamamen yatağa bağlı hale geldi. Nefes almakta zorluk çeken Çelik'in nefes borusundan da delik açıldı. Son dönemde sadece parmak uçlarını kımıldatabilen Çelik, yaptığı çalışmalarla ailesinin gururu oldu. Ailesiyle gecekonduda oturan Çelik, uyku dışındaki zamanını bilgisayarda geçiriyor. Oynadığı bilgisayar oyunlarında eksiklikler gören Çelik, oyun programları yazmaya başladı. 3 boyutlu oyunların programlarını yazan Çelik, bu yazılımları da kendi çabasıyla öğrendi. Kendi çabasıyla İngilizceyi öğrenen ve ana dili gibi konuşan Çelik, aynı zamanda Almanca, Rusça, Fransızca yazabiliyor. Aile, Ersin'in yaşama bağlılığını görünce oğullarıyla gurur duyuyor.