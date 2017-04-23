Antalyalı Annelerin 'Bebek Arabası' İsyanı

ANTALYA'da 2 aylık bebek annesi Başak Karakaya Dikici, şehir içi ulaşımda yaşadığı sorunların ardından, 'Bebek arabama dokunma' imza kampanyası başlattı. Kampanya, 24 saatte 1350 destek aldı.



Antalya'da oturan bir çocuk annesi Başak Karakaya Dikici, toplu ulaşımda bebek arabası sorunu yaşadığı gerekçesiyle imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası platformu change.org sitesinde şikayetini dile getiren Dikici, 'Bebek arabama dokunma! Antalya toplu ulaşımında bebekli annelere özgürlük' başlığıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na ulaştırılmak üzere bir kampanya başlattı.



Henüz 2 aylık bebeğini taşıdığı bebek arabasıyla otobüse binmek istediğini, ancak kadın otobüs şoförünün "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği bebek arabanızı kapatmanız ve bebeğinizi kucağınıza almanız gerekiyor" uyarısıyla karşılaştığını belirten Dikici, yalnız başına şehir içinde toplu ulaşımla seyahat eden bebekli annelere bu uygulamanın bir dayatma olduğunu savundu.



Güçlükle otobüse bindiğini ve bebeklerinin, özel tasarım bebek arabalarında daha güvenli olduğunu belirten Dikici'nin imza kampanyası 24 saatte 1350 imza desteği aldı.



Destek vererek imza kampanyasına katılan bazı kadınlar ise otobüslerin hızlı seyrettiğinden ve kapasitesinin dışında yolcu aldığından yakınarak yorum yazdığı görüldü. Çiğdem Bayrak adlı kadın ise imzalama gerekçesini "Ben de iki çocuk annesiyim. Tek başına toplu taşımanın zorluklarını biliyor ve sonuna kadar destekliyorum" diye açıkladı.



- Antalya