Antalya Yolun Karşısına Geçerken Kamyonet Çarptı

Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu çevre yolunda, karşıya geçmek isteyen 51 yaşındaki Ali Hakikat, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarın karşısına geçmek isteyen Ali Hakikat'e, ailesi ile birlikte hastaneden dönen Hüseyin Gün yönetimindeki 07 JC 560 plakalı kamyonet çarptı. Kan içinde kalan Hakikat'e ilk müdahaleyi, yoldan geçen polis ekipleri yapıp ambulans çağırdı. Bacağında kırıklar bulunan ve başından darbe alan Hakikat, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin Gün çok üzgün olduğunu belirterek, "Çarpmamak için çok uğraş verdim, ancak yapamadım" dedi. Ailesiyle hastaneden geldiğini belirten Gün, "Akan trafiğin içinden karşıya geçmeye çalıştığını gördüm. Frene basmama rağmen kurtaramadım. Daha fazla frene bassam biz takla atacaktık" dedi.