Antalya'yı Tedirgin Eden Ses Kaydının Sahibi, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Antalya'da sosyal medyada yer alan, kentte bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydının sahibi Psikolog ve Yaşam Koçu kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada paylaşılan, Antalya'da bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydının sahibi olduğu gerekçesiyle Psikolog ve Yaşam Koçu kadın A.Ö. dün gözaltına alınmıştı. A.Ö. bugün emniyetteki işlemlerin ardından "Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" suçundan adliyeye sevk edilmişti.



A.Ö. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgunun ardından çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA