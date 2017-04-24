Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürütülen Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor Projesinde yetim çocuklar, aileleri ve şehit aileleri için 2 günlük tatil programı yapıldı.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi ve desteğiyle başlatılan ve Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülen "Antalya Yetimleri'ne Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında 2 günlük tatil programı Rixos Oteller Grubu'na ait The Land Of Legends Otel'de gerçekleştirildi.



Antalyalı yetimler ve şehit aileleri 2 gün süreyle otelin sunduğu çeşitli aktivitelere katıldı. Çocuklar süratli kaydırak, çılgın nehir, hayvanat bahçesi, yanardağ patlamaları ve boyları 2 metreyi bulan dalga havuzu gibi etkinlik alanlarında gönüllerince eğlendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da otelde kutlayan çocuklar ve şehit aileleri, kendilerine bu imkanı sağlayan gönül elçilerine ve otel yönetimine teşekkür etti.



İhtiyaç sahibi aileler ile çocuklara yardım ve desteğin sağlandığı "Gönül Elçileri Projesi"nin bir alt etkinliği olan "Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor" Projesi'yle yetim çocukların eğitimine yapılan katkıların yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler de gerçekleştiriliyor.