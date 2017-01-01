Antalya Yeni Yılı Sıcak Karşıladı

Türkiye'de 2017 yılının ilk gününde birçok ilde hava sıcaklıkları sıfırın altında olmasına rağmen, Antalya'da sahillere akın eden vatandaşlar, güneşin tadını çıkardı.



2017 yılının ilk gününde Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesine rağmen Antalya'da hava sıcaklığı 15 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü ilde vatandaşlar Konyaaltı sahilini doldurdu. Antalyalılar, sıcak ve güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.



Sıcak havayla birlikte Konyaaltı Plajı'na gelen bazı vatandaşlar sahilde yürürken, bazıları da denizi ve Beydağları'nda bulunan karları seyretti. Çocuklarıyla gelen bazı anne babalar ise çocuklarıyla birlikte denize taş attı. - ANTALYA