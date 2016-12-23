Antalya Yağmur Kazası: 1 Yaralı

ağmur kazası: 1 yaralı



*- ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yönlendirme direğine çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü 34 yaşındaki Özkan Seçmen ağır yaralandı.



Kaza, Konyaaltı ilçesi Antalyaspor Kavşağı'nda saat 01.30'da meydana geldi. Özkan Seçmen, 20 BAR 70 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yönlendirme direğine çarptı. Sağ tarafından direğe saplanan otomobilde sıkışan Seçmen ağır yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır yaralı Seçmen'i otomobilden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Seçmen'in kafasından darbe aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kazanın ardından hurdaya dönen ve parçaları yol kenarına savrulan otomobil ise çekiciye yüklenerek götürüldü.