Antalya Yabancı Gözlemciler Serik'te Inceleme Yaptı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeleri Estonya Milletvekili Jaak Madison ve Azerbaycan Milletvekili Vusal Hüseyni gözlemci olarak Antalya'nın Serik İlçesi'nde inceleme yaptı.



Serik Tekeli Ortaokulu'na gelen AKPM üyeleri Estonya Milletvekili Jaak Madison ve Azerbaycan Milletvekili Vusal Hüseyni, oy kullanma işlemlerini takip etti. Konuyla ilgili Jaak Madison, "Komisyon üyesi ülkelerde herhangi bir seçim veya referandum olduğu zaman bu seçimlerin kurallarına göre yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak amacıyla buradayız. Şu ana kadar gözlemlerimizde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Oy verilen kişiler arasında insan farkları var ama herhangi bir sıkıntı ve olumsuzluk gözükmüyor. Ancak aklımızda sorular uyandıran bazı şeyler de var. Ülkeyi bir süredir geziyoruz. Başından sonuna kadar hep 'evet' ile ilgili reklam gördük, 'hayır' ile ilgili görmedik. Bu tabi ki bir soru işareti bırakıyor" dedi.



'AMACIMIZ KONTROL ETMEK'



Madison şöyle devam etti:



"Türkiye'nin tamamında gözlem yapma gibi bir durumumuz yok. Türkiye'nin yüzde 20'sini ancak gözlemleyebileceğiz. Aslında Türkiye açsından bu olumlu bir şey olarak kabul edilmeli, bu ziyaretler sayesinde Türkiye'nin dikkate alındığını, ülke olarak bir konuma sahip olduğunu, Avrupa tarafından gözlemlendiği düşünülebilir. Ben parlamenterim, eşit olmak zorundayım. Sadece yapılan reklamları duyduk. Bizim buraya gelme amacımız da işin kurallara göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek."