Antalya'ya Yaz Erken Geldi

MUSTAFA ÇİFTÇİ - Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyrettiği Antalya'da yaşayanlar, kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü pek çok ildeki vatandaşın aksine erken gelen yazın keyfini çıkarıyor.



Antalya manzarasının simgesi Bey Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplı olsa da kentte hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde seyretmeye başladı. Antalyalılar, kış koşullarının halen hüküm sürdüğü pek çok ilde yaşayanların aksine, yazlık kıyafetlerini dolaptan erken çıkardı. Kent sakinlerinin güneşli havada çıktığı yürüyüşler, son günlerde açan portakal çiçeklerinin büyüleyici kokusu eşliğinde daha da keyifli hale geldi.



Kış aylarında az sayıda deniz tutkununun ziyaret ettiği Konyaaltı ve Lara plajları ise son günlerde hareketli günler yaşıyor. Mavi bayraklı 6 plajı olan Konyaaltı'nın çakıl bezeli zeminine uzananlar, sohbet edenler, kitap okuyanlar ve denize girenlerin sayısı günden güne artıyor.



Doğayla iç içe olmak isteyenler ise 2 bin 630 metrekarelik Zeytinpark'taki 25 bin ağacın arasında, göz alabildiğine uzanan papatyalar arasında yeşilin her tonunu izleme fırsatı buluyor.



Zeytinpark, koşu yapanların, torunlarını oynatanların, bol oksijen içinde örgüler ören nineler ve birbirlerine hayat hikayelerini anlatan dedelerin uğrak yeri oluyor.



"Antalya, cennetin diğer adı"



Pamukkale Üniversitesinde işletme bölümünde okuyan Osman Kutlubek de Antalya'nın güzel havasının tadını çıkaranlardan.



Halk oylaması nedeniyle eğitime verilen arayı değerlendirdiğini belirten Kutlubek, ne zaman bir tatili olsa hemen Antalya'ya geldiğini ve denize girdiğini söyledi.



Birçok ilde kar yağışı devam ederken Antalya'da denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Osman Kutlubek, "Hem de öyle bir deniz ki eşi benzeri yok. Arkadaşlarla seçim arasını fırsata çevirdik. Bu inanılmaz bir şey. Bu mevsimde bu kadar güzel bir mekanda denize giriyoruz, geziyoruz, muhabbet ediyoruz, stresimizi atıyoruz, daha ne olsun." dedi.



Bir başka üniversite öğrencisi Ahmet Kor da fırsat buldukça "Alex" isimli köpeğiyle sahile geldiğini belirtti.



Kor, "Artık soğuklar geride kaldı. Günlerimiz sıcacık, biz de Alex ile sahildeyiz tabi. Denize giren çok ama Alex için biraz erken. Birkaç güne kalmaz Alex ile denizin kenarında değil içinde olacağız. Unutmadan, cennetin adı Antalya'ya herkesi, tüm Türkiye'yi, hatta Avrupa'yı, hatta dünyayı bekliyoruz. Güzellikler paylaşınca artar. Herkes buraya gelsin paylaşalım, çoğalsın güzelliklerimiz." diye konuştu.