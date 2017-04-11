Antalya'ya Sezonun İlk Kruvaziyeriyle 2 Bin 300 Alman Geldi

TÜRKİYE ile Almanya arasındaki diplomatik gerilimin görüldüğü dönemde Antalya'ya, sezonun ilk kruvaziyer gemisiyle 2 bin 300 Alman turist geldi. Yüzen oteli andıran lüks gemi, 10 gün sonra Antalya'ya ikinci seferini yapacak.



Türkiye ve Almanya arasında diplomatik gerilimin olduğu dönemde 'Mein Schiff 3' adlı kruvaziyerle Antalya'ya 2 bin 300 Alman turist geldi. Sabah saatlerinde Port Akdeniz - Antalya Limanı'na demir atan Malta bandıralı 295 metre uzunluğunda, 99 bin 536 grostonluk 13 katlı kruvaziyer, görünümüyle yüzen oteli andırıyor. Gemiden inen turistlerin bir kısmı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek için tur araçlarıyla limandan ayrılırken, bazı tatilciler de konaklayacakları otellere gitti.



Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan demir alarak Antalya'ya gelen kruvaziyer, bugün saat 22.30'da kentte tatil yapan ve çoğunluğu Alman 2 bin 800 farklı yolcusuyla Yunanistan'a gitmek için demir alacak. Dünya mutfaklarına ait 7 restoran, tiyatro ve sinema salonları, eğlence mekanları, yüzme havuzu ve güneşlenme alanları bulunan, 500 personelin görev yaptığı kruvaziyer, Akdeniz'deki rotasını tamamladıktan sonra 10 gün sonra Alman turistlerle yeniden Antalya'ya gelecek.



"İLK GEMİNİN ALMAN TURİSTLERLE OLMASI BİZİM İÇİN GÜZEL"



Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya'ya sezonun ilk gemisiyle Alman tatilcinin gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Sert, "Günümüz gündeminde de ilk yolcu gemisinin Alman turistlerle olması bizim için güzel. Getirdiği yolcuların yerine 2 bin 800 yeni yolcu alarak alacak. Yani yolcu değişimi yapacak. Bu hizmeti veren Türkiye'deki tek liman işletmesiyiz. Sezonu ve geleceği olumlu görüyoruz. Umarım yolcu gemileri daha da artan kapasitesiyle ülkemize gelmeye devam eder" dedi.



- Antalya