Antalya'ya İlk Turizm Fuarından Kötü Haber

GEÇEN yıl 4 milyon 693 bin turist kaybı yaşayan Antalyalı turizmciler, Hollanda-Utrecht Turizm Fuarı'nda umduğunu bulamadı. Hollanda için rezervasyon akışının yüzde 25 ekside olduğu açıklandı.



Turizm kenti Antalya, tarihinin en kötü yılı olarak kayıtlara geçen 2016'nın ardından, 2017'de kayıpları telafi etmek için bu yıl yurtdışı turizm fuarları başta olmak üzere çeşitli tanıtım ve algı- imaj çalışmaları için start verdi. Bu kapsamdaki ilk katılım ise Hollanda'nın Utrecht kentinde 10- 15 Ocak tarihlerinde düzenlenen Utrecht Turizm Fuarı'na oldu. 2016'yı yüzde 43 oran ve 4 milyon 693 bin kişi turist kaybıyla kapatan Antalya'nın turizmcileri, Utrecht Turizm Fuarı'nda umduğunu bulamadı. Almanya, İngiltere gibi pazarlar için belirleyici olmasa da önemli pazarlardan Hollanda için rezervasyon akışının yüzde 25 ekside olduğu açıklandı.



SAĞLIKLI VERİLER MARTTA GELECEK



Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Utrecht Turizm Fuarı'nın düzenlediği dönemin Avrupa'da erken rezervasyonun da yeni başladığı döneme denk geldiğini söyledi. Yağcı, şimdiden Avrupa pazarına yönelik öngörüde bulunmanın çok zor olduğunu, Mart ayı başında daha sağlıklı veriler elde edilebileceğini kaydetti. Avrupa pazarındaki umudun en azından yaşanılan düşüşün durması ve yapılabilirse geçen yılın rakamlarının üzerine çıkma yönünde olduğunu belirten Yağcı, Mart ayı başındaki ITB Berlin Fuarı'na kadar Avrupalıların erken rezervasyon yaptığı bir süreç olacağını, ilk sonuçların da o zaman görüleceğini dile getirdi. Yağcı, hedefin ise geçen yılki kayıpları telafi etmek olduğunu anlattı.



HOLLANDALI REZERVASYONUNDA DÜŞÜŞ



Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Hollanda pazarıyla ilgili rezervasyon akışlarında düşüş görüldüğünü söyledi. Hacısüleyman şöyle dedi:



"Görünen o ki geçen yıla göre yüzde 25 ekside gidiyoruz rezervasyon akışlarında. Bunun en azından geçen yılki seviyeye gelmesi için Mart sonuna kadar toparlanacağını ümit ediyoruz. Hollanda'daki durum bu. Hollanda Türkiye'nin sadık pazarlarından biri. Antalya için de önemli bir pazar. Almanya, İngiltere gibi daha büyük pazarlar için Mart sonunu beklemek gerekiyor."



AVRUPA'DAKİ SIKINTI DEVAM EDİYOR



Sektör için en önemli fuarın Mart ayındaki ITB Berlin olduğuna dikkat çeken ICF Aiports Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Döngel de şunları kaydetti:



"Büyük ölçüde o zaman şekillenecek. Ana pazar Almanya ve Avrupa turizm borsasının orada şekillenecek olması nedeniyle. Avrupalılar için Şubat ayı sonuna kadar vakit var. Utrecht çok belirleyici değil. Dolayısıyla ITB ve Moskova'ya odaklanmalıyız. Birtakım PR çalışmalarına da hız vermemiz gerektiği görünüyor."



'ÜÇ AYLIK DÖNEM BELİRLEYİCİ OYUR'



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, üç aylık dönemde yoğun bir rezervasyon akışı beklediklerini belirterek, şu an için genel tabloyla ilgili çok bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyledi. Osman Ayık şöyle konuştu:



"Belirleyici akış bu üç ayda olur ve sezonun genel durumuyla ilgili daha fazla fikir verir. Bizim çok güçlü ürünümüz var ve tüketicinin bu ürünle ilgili güveni de var. 2016 bizim için zor bir yıldı ama, buna rağmen kaynak pazar niteliğindeki Almanya'dan 3 milyon 750 bin kişiyi her şeye rağmen ağırladık. Bu açıdan geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Alışılmışın dışında bir şeyler yapmak lazım. Destinasyon bazında tanıtıma önem verilmelidir."



- Antalya