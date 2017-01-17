Antalya'ya Demiryolu Önerisi

Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert ithalat ve ihracatta, demiryolunun limanlarla birleşmesinin öneminin büyük olduğuna işaret etti. Sert, "Antalya'ya demiryolunun inmesi Akdeniz ve İç Anadolu'yu olumlu yönde etkiler. Demiryoluyla limana ulaşım sağlamalıyız" dedi.



2016 yılı genel değerlendirme toplantısı düzenleyen Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, 2016 yılında bir önceki seneye nazaran yüzde 3'lük bir büyüme kat ettiklerini söyledi. İhracat ve ithalat dengesinde bir değişiklik olmadığını aktaran Sert, Türkiye'de ticaretin yüzde 80 oranında gerçekleştiğine dikkat çekerek, 2,6 milyon ton ithalat ve ihracat gerçekleştiğini ancak kabotaj taşımanın hiç gerçekleşmediğini dile getirdi.



Çin örneği



2017 yılından umutlu olduklarını ifade eden Sert, demiryolu ticaretinin önemine de vurgu yaptı. Demiryolu projesinin Türkiye için önemli bir kurtuluş yolu olduğunu kaydeden Sert, "Bugünlerde daha çok önem taşıyor. Çin devletinin eski ipek yolu olarak bilinen bir projesi var. Bu proje neyi amaçlıyor. Çin deniz yolu bağlantılarını ve kendi sıkıntılarını, tehditlerini minimalize ederek, karayolu ve deniz yolları bağlantıları için ciddi bir yatırım projesi gerçekleştiriyor. Bu Türkiye üzerinden yapılıyor. Çin Avrupa'ya, 15 gün içerisinde ürünlerini iletmeye çalışıyor. Sadece demir yoluyla değil deniz yolunu da kullanacaklar" diye konuştu.



"Akdeniz ve İç Anadolu rahatlar"



Isparta ve Burdur'da 3 adet demir yolu ağının bulunduğuna dikkat çeken Özgür Sert, "Uzaklığı sadece 90 kilometrede mesafede. Demir yolunun Antalya'ya inmesi şehir ve bölge ekonomisinin kalkınması için büyük bir önem taşıyor. Çünkü burada 2,5 milyonluk bir maden ihracatı var. 2.5 ton karayollarımızdan taşıyor. Sürdürülebilirlik ticaret ve daha uygun maliyet anlamında gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi demek, Antalya, Burdur, Isparta ve İç Anadolu'nun ticari maliyet olarak rahatlaması anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA