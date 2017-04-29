Antalya'ya Bir Günde 190 Uçakla 41 Bin Turist Gelecek

ANTALYA Havalimanı'nda turistler için dans gösterileri, DJ performansları ve animatör gösterilerinin sergilendiği festival havasında karşılama yapıldı. Rixos Otel Global Pazarlama Müdürü Serap Akın, "Antalya'ya bugün Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden 190 uçakla 41 bin turist gelecek" dedi.



Antalya'da havanın ısınması ve sezonun açılmasıyla turizm hareketliliği başladı. Yeni sezon için tanıtım faaliyetlerine hız veren turizm şirketlerinden ICF Airports ve Rixos Otel işbirliği ile Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde iniş yapan turistler için renkli karşılama töreni düzenlendi. Etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileri sergilendi. Festival havasında geçen etkinlikte yabancı turistler kendilerine gösterilen ilgiyi, sevinçle karşıladı.



ARYA İLE KARŞILANDILAR



Rixos Otel Global Pazarlama Müdürü Serap Akın, Rusya ile son iki yılda yaşanan olumsuzluklardan sonra bu yıl ilişkilerin normale döndüğünü hatırlattı. Düzenlenen etkinlikte 2 yıl sonra tekrar sayıları artan Rus turistleri hoş karşılamayı amaçladıklarını belirten Akın, havalimanı içinde de etkinlikler yaptıklarını aktardı. Akın, "Misafirlerimiz 3 saatlik yorucu uçuşla geliyor. Bagaj karşılama alanında onları operayla karşılıyoruz. Antalya Devlet ve Opera Balesi'nden 25 kişilik ekip, turistleri 'arya' söyleyerek karşılıyor. Bugünkü inişler 2017 yılı için Antalya'ya gelen en yüksek turist sayısına ulaştı. Sezona doğru bu rakam daha da artacaktır" dedi.



190 UÇAKLA 41 BİN TURİST



Konuştukları turistlerin daha önce dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde karşılanmadıklarını anlattığını belirten Serap Akın, "Turistler karnaval havasıyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Onlar için güzel bir sürpriz oldu. Antalya'ya bugün gece yarısına kadar Rusya ve BDT ülkelerinden 190 uçakla 41 bin turist gelecek" dedi.



YÜZDE 1837 ARTTI



Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazardan 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya 1398 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde Rus turist sayısı 27 bin 75'e yükseldi. BDT-Rus pazarındaki iki aylık dönemdeki değişim yüzde 1837 olurken, sadece şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısı yüzde 3422 artışla 12 bin 679'a çıktı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu.



- Antalya