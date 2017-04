Antalya'ya Bir Günde 190 Uçak İnecek

Antalya'da "Yaza merhaba" etkinliği kapsamında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerden gelen turistler havalimanında dans ve animasyon gösterileriyle karşılandı. Kente gün boyu 190 uçakla 41 bin turist gelmesi bekleniyor.



Antalya'da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte havalimanında yolcu hareketliliği yaşanmaya başladı. ICF Airports ve Rixos Hotel iş birliği ile Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde "Yaza merhaba" etkinliği gerçekleştirildi. Terminalin bagaj alım salonunda opera sanatçılarının seslendirdiği aryaları dinleyen turistler, çıkış kapısında da DJ performansları, dans ve animasyon gösterileri ile karşılandı. Efsaneler diyarı The Land of Legends'ın karakterlerinin de yer aldığı etkinlikle turizm sektörü temsilcileri ve misafirler kış mevsiminin yorgunluğunu atarken keyifli bir şekilde 'yaza merhaba' dedi.



Rixos Otel Global Pazarlama Direktörü Serap Akın, Antalya'ya bugün 190 uçakta 41 bin yolcunun geleceğini kaydetti.



BDT ülkelerinde kutlanan Mayıs Bayramı dolayısıyla Rusya ağırlıklı yolcuları ağırladıklarını ifade eden Akın, "Bu etkinlikle amacımız Antalya'yı tanıtmak hem de misafirlerimize sürpriz bir karşılama yapmaktı. Gün boyu çeşitli aktivite ve yiyecek içecek servisimizle gelen yolcuları karşılaşıyoruz. Bu hareketliliğin sezon boyu devam etmesini bekliyoruz. Rusya ile ilişkilerimizin yeniden düzelmesiyle buradan gelen misafir sayımızın eski seviyelere ulaşacağını bekliyoruz" dedi.



İlk uçak inişinin saat 06.00'da gerçekleştiğini ve gece geç saatlere kadar devam edeceğini aktaran Akın, turistlerin sürpriz karşılamayla özledikleri Antalya geldiklerini söylediklerini belirtti.



Ukrayna'nın Odessa kentinden altıncı kez Antalya'ya gelen Alexandra Smirnaya, "Her yıl Antalya'ya gelmeye çalışıyoruz. Ailecek çok beğeniyor ve ailecek geliyoruz. Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz ve korkmuyoruz. Türk insanları çok misafirperver, bize iyi davranıyorlar. Tatil süresince denize girip eğleniyoruz. Tüm Ukraynalılar buraya pozitif olarak gelsinler" dedi.



2016 yılında Rusya turizm pazarında çok büyük düşüş yaşanan Antalya'da, ocak ve şubat aylarındaki artış rekor seviyelere ulaşmıştı. Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazarda 2016 Ocak-Şubat aylarında Antalya'ya toplam bin 398 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde Rus turist sayısı 27 bin 75 kişiye yükseldi.



BDT-Rus pazarında iki aylık dönemdeki değişim yüzde bin 837 olurken, sadece şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısı yüzde 3 bin 422 artışla 12 bin 679'a çıktı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu. - ANTALYA