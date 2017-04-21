Antalya'ya Bin 500 Yataklı Şehir Hastanesi Yapılacak

Antalya'ya bin 500 yataklı şehir hastanesi kurulacağı bildirildi.



AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesine yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için prosedürler tamamlandı.



Göçerler Mahallesi'nde 375 dekarlık arazi üzerine yapılması planlanan Antalya Şehir Hastanesi, Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanarak Yüksek Planlama Kuruluna (YPK) gönderildi. YPK onayının ardından Sağlık Bakanlığına gönderilen şehir hastanesi, kamu ve özel sektör iş birliğinde ihale usulü yapılacak.



Bin 500 yataklı olarak planlanan ve bünyesinde ana hastane, kalp damar hastalıkları hastanesi, onkoloji hastanesi, psikiyatri hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesini barındıran şehir hastanesinin, ihalesinin ardından inşaatına başlanması hedefleniyor.