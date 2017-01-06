Antalya ve Muğla'dan Halep'e Yardım

Antalya ve Muğla'da hazırlanan yardım malzemeleri tırlarla Halep'e gönderildi.



Halep'te yaşanan insanlık dramına "dur" demek için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, Antalya Valiliği başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu destek verdi.



Un, kuru gıda, battaniye, giysi, soba, çocuk ve hasta bezi dolu 9 tır ve yaklaşık 500 bin liralık para yardımı dualarla Halep'e gönderildi.



Büyükşehir Belediyesi Merkez Ambarından hareket eden tırlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda kişi uğurladı.



Başkan Türel, burada yaptığı konuşmada, başta Suriye olmak üzere, dünyanın bir çok bölgesinde İslam aleminin yüreğinin yandığını belirterek "Kardeşlerimiz, dünyanın birçok köşesinde adeta zulümle karşı karşıya. Ama zalimin zulmü varsa işte o zulüm gören kardeşlerimizin yanında da bizler varız. Bugün burada insani görevimizi yerine getiriyoruz. Kardeşlerimize Antalya'dan 7, İstanbul'dan da 2 olmak üzere toplam 9 tır yardım malzemesini ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.



Antalya Valiliği, İl Müftülüğü ve kamu kurumlarının desteği ile kısa sürede önemli bir yardım toplandığını ifade eden Türel, başlatmış oldukları kampanyaya Antalyalıların, kamu kurum kuruluş ve STK'ların ciddi destek verdiğini ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.



Büyükşehir Belediyesi olarak yurt içinde ve yurt dışında ihtiyacı olan herkese yardıma hazır olduklarını belirten Türel, "Görevlerimiz bitmedi, bitmeyecek. Gerekirse Ağrı'da, Şırnak'ta gerekirse Suriye'de kardeşlerimizin yanında olacağız. Her zaman onlarla etle tırnak misali ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğumuzu en güzel şekilde göstereceğiz. Şoför kardeşlerimiz inşallah en kısa zamanda bu yardımları adresine ulaştırırlar." ifadelerini kullandı.



AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de yaklaşık 15 gün önce başlatılan bu yardım kampanyasında çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ve bu yardımların devam edeceğini vurguladı.



Daha öncede parti teşkilatının yardımlar toplayarak gerekli yerlere ulaştırdığını kaydeden Sümer, "Bundan önce de parti teşkilatlarımız aynı yardımı topladı ve gerekli yerlere ulaştırdı. Onlar bizim kardeşimiz, onların dertleri ile dertlenmemiz gerektiği şuuruyla tüm Antalya hareket etti. Onların bir nebze yaralarını sarabilirsek o bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.









Alanya ilçesinde de Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) aracılığıyla temin edilen 3 tır dolusu gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri Suriyeliler için yola çıkarıldı.



Hacımemişler Cami önünde bir araya gelen platform üyelerine ALKOD tarafından kıymalı pilav ve ayran verildi.



Uğurlama töreninde konuşan ALDAP Başkanı Sait Durusoy, 15 günlük yardım kampanyasını tamamladıklarını söyledi.



Alanya halkının Suriye'nin çağrısına ortak olmak üzere yardım kampanyasına sahip çıktığını kaydeden Durusoy toplanan yardımların Halep'e ulaştırılacağını belirtti.





Durusoy, Türkiye'nin de son günlerde zor günler geçirdiğini belirterek, şu bilgileri aktardı:



"Acımız büyük. Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy ve son olarak da İzmir'de şehit düşen kardeşlerimizin başı sağ olsun. Ülkemiz içerisinde ve sınırlarımızda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aile ve milletimize de sabır diliyorum. Ülkemizi kaosa sürüklemek, bölüp parçalamak ve yok etmek isteyenlerin oyunlarına bu millet düşmeyecektir. Gün birlik olma ve kenetlenme günüdür."



Mısırlı dünya Kuran'ı Kerim Okuma Birincisi Muhammed Recep Hiranur'un kuran tilaveti dinletisi ve edilen duanın ardından yardım tırları Suriye'ye uğurlandı.



Hayrat Vakfı, Memur-Sen, Yeşilay, AK Parti Muğla İl Gençlik ve Kadın Kollarınca ilçe teşkilatlarının da katkısıyla temin edilen 2 tır yardım malzemesi, Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Tırları uğurlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, Türk halkının dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olduğunu söyledi.



İzmir'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Köten, "Geçtiğimiz gün hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimize sıkılan kurşunlar, bu tırlara sıkılan kurşunlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun bizler mazlumun yanındayız." diye konuştu.



Hayrat Vakfı Muğla Temsilcisi Mehmed Hüsnü Semiz de mazlum ve mağdur Halep halkı için toplanan 2 tır malzemenin yola çıkacağını kaydetti.



Yardımların AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları, Türkiye Diyanet Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Memur-Sen ve Yeşilay Derneklerinin katkılarıyla toplandığına işaret eden Semiz, şunları kaydetti:



"Hayrat yardım olarak bu göndermiş olduğumuz 959 ve 960. tırlar, Muğla olarak geçen hafta Fethiye ve Marmaris'ten 6 tır yardım malzemesi gönderdik. Menteşe olarak kış şartlarının ağırlaştığı Suriye'deki çadır kentlere 2 tır kömürü ise yine geçen hafta gönderdik. Bu yardımları zalimlerin bombardımanı altındaki Halep'ten kaçan ve Suriye'de sınıra yakın bölgede İdlib'deki kardeşlerimize ulaştıracağız."



Semiz, yardımların sınırın diğer tarafında bulunan 23 depo ofisi, 112 gönüllüsü ile 35 çadır kente ulaştırıldığını dile getirdi.



AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de Türkiye'nin bugünlerde en çok birlik ve beraberliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.



İzmir'deki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitleri de andıklarını anlatan Mete, "Geçtiğimiz gün gerçekleşen hain saldırıda 2 şehidimiz var. Görüntülerden apaçık planlanmış olduğu belli. Bu artık laikliğe, mezheplere, Atatürkçülüğe, AK Parti'ye yapılan bir saldırı değil. Topyekün Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir saldırı. Ufak tefek siyasi sürtüşmeleri bir kenara bırakıp birleşmeliyiz. Bu yardımlar çok önemli. Biz sadece kendi sınırlarımıza hapsedilemeye çalışıyoruz. Ama bizler sınırların dışına çıkıp oradakilere yardım ediyoruz." diye konuştu.



İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini kaydederek dua okumasının ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır Halep'e ulaştırılmak üzere Gaziantep'e yola çıktı.