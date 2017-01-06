Antalya Valisi'nden "Ses Kaydı" Açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte bombalı araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydının asılsız olduğunu belirterek halkta infial oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi.



Karaloğlu, Antalya'da sosyal medyada yayınlanan ve kentte bombalı araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren sosyal medya mecralarında kirli bir kampanya yürütüldüğünü ifade etti.



Karaloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:



"(Antalya'da canlı bomba yakalandı) gibi olumsuz yaklaşımlarla halkımızda infial oluşturulmaya, şehrimizde hakim olan huzur ortamı baltalanmaya çalışılmaktadır. Halkımız bu tür asılsız propagandalara kesinlikle itibar etmemelidir. Herkes bilsin ki güvenlik güçlerimiz 7 gün 24 saat teyakkuz halindedir ve şehrimizde her daim huzur hakimdir. Bu huzur ortamını bozmaya yönelik asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında hukuki soruşturma yapılmaktadır. Bu paylaşımlarda bulunan bir kamu görevlisi açığa alınmıştır."