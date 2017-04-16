Antalya Valisi Karaloğlu Oyunu Kullandı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması kapsamında oyunu kullandı.



Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile oyunu kullanmak için Konyaaltı Caddesi'ndeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Karaloğlu, eşiyle birlikte 1095 numaralı sandıkta oyunu verdi.



Karaloğlu, oyunu kullandıktan sonra kısa süre sohbet ettiği sandık görevlileriyle istek üzerine fotoğraf çektirdi.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum da oy verme gününe geldiklerini, artık sözün millete ait olduğunu söyledi. Milletin bugün sandık başına giderek kararını vereceğini belirten Karaloğlu, "Antalya'mızda propaganda döneminde ufak tefek olayların dışında gerçekten demokratik bir olgunluk içinde bu süreci tamamladık. Huzurlu geçen seçim atmosferi için bu sürece katkı veren herkesi kutluyorum." dedi.



Antalya genelinde şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi:



"Son derece düzgün bir şekilde seçimlerimiz devam ediyor. Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen 4 bin 511 sandıkta bugün oy kullanacak. Biz de bu sandık bölgelerinde ve sandıklarda 5 bin polis ve bin 500 jandarmayla toplam 6 bin güvenlik görevlimizle her türlü önlemi aldık. Bizim görevimiz tabi 17.00'de de bitmeyecek, sayımlar ve sandıklar sandık kuruluna teslim edilinceye kadar arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Temenni ediyorum ki hiçbir sorun olmadan, demokratik olgunluk içinde bu referandum u tamamlayacağız."