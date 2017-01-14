Antalya Valisi Karaloğlu Ağrılı Öğrencilerle

Ağrı'dan gelen öğrencilerle bir araya gelen Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu, öğrencilere iyi insan olmanın önemini anlattı.



Vali Karaloğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından yürütülen, "Gönül Köprüsü Eylem Planı Projesi" kapsamında Ağrı'dan gelen öğretmen ve öğrencilerle Antalya Uygulama Otelinde buluştu.



Hayatta her zaman bir mücadele olduğunu ve bunun insanlık var olduğu sürece de devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu şunları kaydetti:



"Neredeysek orada çalışmak zorundayız. Valiysem vali olarak çok iyi çalışmam gerekiyor. Müdür bey müdür olarak, öğretmeniz öğretmen olarak, siz öğrenci olarak çok iyi çalışmak durumundasınız. Şimdilik öğrencisiniz ama yarın sizin de okullarınız bitecek, meslek sahibi olacaksınız. Hangi mesleği seçersiniz seçin hepiniz çok çalışmak zorundasınız."



Herkesin kendine karşı sorumluluğu olduğunu ifade eden Karaloğlu son olarak, "İyi insan olmayı mutlaka başarmamız lazım. Çünkü iyi insan olursak gerisi kendiliğinden gelir." dedi.



Vali Münir Karaloğlu son olarak öğrencilere hediye verdi.