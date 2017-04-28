Antalya Valiliğinden 'Alkol Yasağı' Açıklaması

Antalya Valiliği 'alkol yasağı'nın kentte huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla alındığını bildirdi.



Antalya Valiliği 'alkol yasağı' kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün basında ve sosyal medyada Antalya Valiliğinin bir kararı ile ilgili olarak yoğun bir şekilde haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Bahse konu kararın şehrimizde alkol tüketilen otel, bar, restoran, pub, turizm belgeli tesisler gibi mekanlara yönelik hiçbir düzenleme içermemesine rağmen, -Antalya'da turizmi bitirecek karar-, -Alkol içmeyi yasaklayan karar-, -özgürlükleri kısıtlayan karar- gibi manipüle edici ve gerçeği yansıtmayan haberler yapılmıştır" denildi.



Söz konusu kararın, şehirde huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:



"Kentimizde yaşayan insanların ve bölgemize tatil amaçlı gelen yabancı ve yerli turistlerin rahatsız edilmeyeceği, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kent mobilyalarının korunacağı, halkın halkımızın huzur ve güven içerisinde gündelik yaşamını sürdürebileceği bir ortamın tesis edilmesini amaçlamaktadır. Ülkemiz turizminin başkenti olan Antalya'mız başta olmak üzere, dünyanın her yerinde turistler, kendisinin ve bulunduğu çevrenin rahatsız edici olmamasını ve güvenli olmasını ister. Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz." - ANTALYA