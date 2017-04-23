Antalya Vali Karaloğlu'nun Koltuğunu Devralan Eylül Barış Diledi

Antalya Vali Karaloğlu'nun Koltuğunu Devralan Eylül Barış Diledi

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Vali Karaloğlu, Antalya, Eylül