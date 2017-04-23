Antalya - Vali Karaloğlu'nun Koltuğunu Devralan Eylül Barış Diledi 2

Vali Karaloğlu'nun koltuğunu devralan Eylül barış diledi



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları kapsamında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun koltuğunu devrettiği Eylül Kayra Küçük, "Türkiye'de yaşadığım ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyada barışını sağlanmasını diliyorum" dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu, koltuğunu Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Kayra Küçük'e devretti. Küçük, Vali Karaloğlu'na çiçek verdi. Valilik koltuğunda oturmanın kendisi için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Eylül Kayra Küçük, kendisine bu fırsatı veren Karaloğlu'na teşekkür etti.



Küçük, valilik koltuğundaki ilk açıklamasında "Bu yıl 23 Nisan'ın 97'nci yılını kutluyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara bayram hediye eden tek liderdir. Tüm Türkiye'deki çocuklar adına ülkemiz ve milletimiz için çalışacağımıza söz veriyorum. Antalya gibi mavi ve yeşilin iç içe olduğu yerde çalışmak çok güzel. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bizim için çok değerli ve önceliğimizdir" diye konuştu.



Türkiye'nin mazlumlara kucak açan ve koruyan tek İslam ülkesi olduğunu vurgulayan Eylül Kayra Küçük, "Suriyeli savaş çocuklarına verilen eğitim sağlık ve barınma fırsatı için başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız, milli eğitim müdürümüze ve sayın valimize teşekkür ederim. Biz çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz bunun da gereğini fazlasıyla yapmaktayız" dedi. Eylül Kayra Küçük, Vali Karaloğlu'nun sorusu üzerine büyünce vali olmak istediğini söyledi. Vali Karaloğlu, Eylül Kayra Küçük'e özgüveninden dolayı tebrik etti.



Eylül Kayra Küçük daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i aradı. Küçük, telefonla görüştüğü Türel'i, Döşemealtı'nda yapılan Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nden dolayı tebrik etti. Engelli vatandaşların rahatı ve mutluluğunun önemine değinen Küçük, başarılı öğreniciler için düzenlenen Tatil İyi Gelecek Projesi'nin devam etmesi ile park ve bahçe sayısının artmasını istedi.



Türel ile konuşmasının ardından Küçük, "Ülkemiz gitgide güçlü hale geliyor. Türkiye'de yaşadığım ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyada barışın sağlanmasını diliyorum. Biz bugünün çocukları olarak çok çalışacağız ve bu bayrağa layık insanlar olarak yetişeceğiz" diye konuştu. Vali Karaloğlu'nun "Heyecanlı mısın?" sorusuna Küçük, "İlk başta oluyordu ama şimdi çok iyiyim" diye cevap verdi. Küçük, daha sonra İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile görüştü. Telefonda İl Emniyet Müdürü Uzunkaya'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Küçük, trafik kurallarına uymayan sürücülerin sıkı şekilde denetlenmesini istedi.



Vali Karaloğlu ise "23 Nisan milli iradenin tesis ettiği gün ve cumhuriyete giden yolda kilometre taşı olması açısından önemli bir gün. Daha da önemlisi ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada bir ilki başarmış ve bu günü çocuklara armağan etmiş. Senin nezdinde bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.



Vali Karaloğlu daha sonra Küçük'e satranç takımı hediye ederek fotoğraf çektirdi.